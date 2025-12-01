Cirque Eveil Espace Philippe Auguste Vernon

Cirque Eveil

Espace Philippe Auguste
12 avenue Victor Hugo
Vernon
Eure

2026-04-01 19:30:00

fin : 2026-04-01

2026-04-01

Le spectacle sans paroles prend ses sources dans le mime, le clown, le théâtre visuel, l’acrobatie aérienne et la musique. Il écrit pour une corde, deux personnages, et plusieurs fées…

Avec humour, poésie et introspection, ce spectacle examine notre propre mesquinerie, lâcheté et anxiété mais aussi nos moments de courage et d’affection, dans la tentative de comprendre notre comportement humain. .

Espace Philippe Auguste
12 avenue Victor Hugo
Vernon 27200
Eure
Normandie

