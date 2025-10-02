Cirque Exalté Amants Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-02 20:30:00

fin : 2025-10-03 21:10:00

2025-10-02

C'est juste un homme et une femme qui dansent, fous d'amour, de rires, de failles et de tendresse partagée. Un instant suspendu, joyeux, fragile, comme une fête intime offerte aux regards.

Ils s'aiment, c'est très clair, sans hésitations, sans questions. Ils ont déjà vécu heureux, vécus malheureux, vécus tous les deux. Ils aiment êtres cons ensemble, ils aiment danser ensemble, ils aiment qu'on les regarde aimer danser, ils aiment être fous ensemble, être charnels, moches, fragiles, ensemble. Elle aime rigoler à ses blagues les plus pourries, il aime supporter ses trous noirs et ses emballements volcaniques. Et là, c'est juste un moment. Un instant de célébration… ou une fête jusqu'au bout de la nuit !

Du jeudi 2 au vendredi 3 octobre 2025 de 20h30 à 21h10.

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

It's just a man and a woman dancing, mad with love, laughter, flaws and shared tenderness. A suspended, joyful, fragile moment, like an intimate celebration open to the gaze.

German :

Es sind nur ein Mann und eine Frau, die tanzen, verrückt vor Liebe, Lachen, Fehlern und geteilter Zärtlichkeit. Ein schwebender, fröhlicher, zerbrechlicher Moment, wie ein intimes Fest, das den Blicken dargeboten wird.

Italiano :

Sono solo un uomo e una donna che ballano, pazzi d'amore, di risate, di difetti e di tenerezza condivisa. Un momento sospeso, gioioso e fragile, come una celebrazione intima che tutti possono vedere.

Espanol :

Es sólo un hombre y una mujer bailando, locos de amor, risas, defectos y ternura compartida. Un momento suspendido, alegre y frágil, como una celebración íntima a la vista de todos.

