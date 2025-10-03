Cirque fakirisant Roue de la Fortune Espace Verchère Charnay-lès-Mâcon

Cirque fakirisant Roue de la Fortune

Espace Verchère 350 Chemin de la Verchère Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-02-22 18:30:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22

Approchez courageux, créatifs, curieux et bons vivants et venez participer à la Roue de la Fortune de Forain Fortous. Carine arrive dans votre ville.

En s’inspirant de l’univers forain, notre audacieuse présentatrice dévoile des performances circassiennes fakirisantes. Consentez aux rires, à la promiscuité et aux dangers de la scène, pour créer ensemble de nouveaux souvenirs… tout en gagnant des cadeaux ! Mutualisons nos possibles pour que ce terrain de jeu et d’expérimentation retrouve ses valeurs de confiance, de générosité, de franchise et de partage. Avide d’exploits, Forain Fortous improvise, avec vous, pour ce show de l’instant, libre et généreux qui pourrait bien vous surprendre ! .

