Cirque FameTV COMPLET Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Cirque FameTV COMPLET

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24 22:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Bienvenue sur Fame TV, une émission de variétés… pas comme les autres ! Inspiré des années 70, ce faux vrai show télévisé mêle musique live, cirque de haut vol, danse, fitness et humour décapant. Un présentateur flamboyant, un réalisateur en coulisses, six circassiens et cinq musiciens nous plongent dans l’euphorie d’une époque foisonnante culture hippie, pop psyché, mouvements sociaux et culte du corps en mouvement. Mais derrière les paillettes surgissent les failles sexisme, abus de pouvoir, inégalités sociales.

Le public, dirigé comme dans un tournage, découvre aussi l’envers du décor.

La technique circassienne proposée est exigeante acrobaties, jonglage, aériens et la musique, inspirée de titres phares des années 70, composée spécialement pour le spectacle.

Une performance physique et collective, jubilatoire et engagée, qui fait le lien entre corps, écran, mémoire et avenir. Showtime ! .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : Cirque FameTV COMPLET

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cirque FameTV COMPLET Coutances a été mis à jour le 2025-11-19 par Coutances Tourisme