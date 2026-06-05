Cirque Fanny Beautour Pontorson
Cirque Fanny Beautour Pontorson jeudi 2 juillet 2026.
Pontorson
Cirque Fanny Beautour
Place de L Hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-07-02
Présence du cirque Fanny Beautour du 2 juillet au 2 septembre 2026.
Tous les soirs à 20h15, place de l’Hôtel-de-Ville à Pontorson.
Vente de friandises et de lumineux pendant le spectacle.
Spectacle gratuit ! .
Place de L Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 95 38 22 72
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English : Cirque Fanny Beautour
L’événement Cirque Fanny Beautour Pontorson a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MSM Normandie BIT Pontorson
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