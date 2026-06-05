Pontorson

Cirque Fanny Beautour

Place de L Hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-02

Présence du cirque Fanny Beautour du 2 juillet au 2 septembre 2026.

Tous les soirs à 20h15, place de l’Hôtel-de-Ville à Pontorson.

Vente de friandises et de lumineux pendant le spectacle.

Spectacle gratuit ! .

Place de L Hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 95 38 22 72

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English : Cirque Fanny Beautour

L’événement Cirque Fanny Beautour Pontorson a été mis à jour le 2026-06-05 par OT MSM Normandie BIT Pontorson