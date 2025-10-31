[Cirque] Festival Spring Dieppe Scène Nationale Dieppe

[Cirque] Festival Spring

Dieppe Scène Nationale / 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date :

2026-03-13 20:00:00

2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

Faire (vraiment) beaucoup avec (presque) rien.

Camille Boitel et Sève Bernard signent un spectacle aussi drôle qu’imprévisible, où l’on ne sait jamais ce qui va arriver… et c’est tant mieux ! Avec trois fois rien objets, meubles, outils les interprètes créent un joyeux désordre plein d’agilité, de poésie et d’invention. Pas de récit à suivre on se laisse emporter, comme dans un rêve en mouvement.

Pensée comme une déclaration d’amour à l’imprévisible , cette pièce unique s’adapte à chaque lieu et prouve qu’on peut faire beaucoup avec presque rien. Un moment suspendu, entre chaos maîtrisé et magie de l’instant.

Dans le cadre du festival SPRING Festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf. .

