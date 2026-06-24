CIRQUE FIER·E·S : cabaret de cirque engagé et inclusif CIRQUE FIER·E·S et La Javelle PARIS
CIRQUE FIER·E·S : cabaret de cirque engagé et inclusif CIRQUE FIER·E·S et La Javelle PARIS samedi 27 juin 2026.
CIRQUE FIER·E·S investit Bercy Encore
pour une journée et une soirée festives placées sous le signe de la Pride, de
l’inclusion et de la création artistique. Le programme réunit plusieurs formats
: ateliers, scène ouverte, cabaret de cirque et DJ set. L’événement met en avant
un cirque engagé, ouvert à toutes et tous, qui valorise les corps, les
identités et les expressions artistiques dans leur diversité. Les ateliers
permettent de découvrir des pratiques circassiennes dans un cadre bienveillant,
tandis que la scène ouverte donne une place aux artistes et participant·es
souhaitant partager un numéro, une performance ou une proposition personnelle.
Dans le cadre de la programmation de la Javelle à Bercy Encore 2026, CIRQUE FIER·E·S propose un cabaret de cirque engagé et inclusif pour célébrer la Pride.
Le samedi 27 juin 2026
de 15h00 à 01h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T01:00:00+02:00
CIRQUE FIER·E·S et La Javelle 5 boulevard Poniatowski 75012²² PARIS
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