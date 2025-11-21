Cirque Fier.e.s : 5ᵉ anniversaire Consulat Voltaire Paris

Cinq ans que le Cirque Fier.e.s est né,

Cinq ans que vous nous suivez,

Cinq ans qu’avec nous, vous brillez

Et qu’ensemble on écrit une épopée queer, politique, artistique, poétique et vivante.

Retrouvez le Cirque Fier.e.s du passé, du présent et du futur,

Avec autant d’artistes qu’il n’en faut pour que cela dure,

Encore et encore, tous·tes ensemble.

_

INFORMATIONS PRATIQUES

️ Vendredi 21 novembre 2025

Consulat Voltaire

14 avenue Parmentier, 75011 Paris

Ouverture des portes : 18h30

Début des festivités : 19h30

_

DISTRIBUTION INNOMBRABLE ET INNOMMABLE

_

DRESS CODE

Si tu peux et veux : tu brilles de milles feux ! ✨

En novembre, c’est notre anniversaire. Pour célébrer ces 5 années vécues ensemble, nous organisons un cabaret. Pas n’importe quel cabaret : un cabaret amplifié, rétrospectif, festif, inclusif et participatif, au Consulat Voltaire.

Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h30 à 01h00

payant

À partir de 12 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Consulat Voltaire 14, avenue Parmentier 75011 Paris

