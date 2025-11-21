Cirque Fier.e.s : 5ᵉ anniversaire Consulat Voltaire Paris
Cirque Fier.e.s : 5ᵉ anniversaire Consulat Voltaire Paris vendredi 21 novembre 2025.
Cinq ans que le Cirque Fier.e.s est né,
Cinq ans que vous nous suivez,
Cinq ans qu’avec nous, vous brillez
Et qu’ensemble on écrit une épopée queer, politique, artistique, poétique et vivante.
Retrouvez le Cirque Fier.e.s du passé, du présent et du futur,
Avec autant d’artistes qu’il n’en faut pour que cela dure,
Encore et encore, tous·tes ensemble.
_
INFORMATIONS PRATIQUES
️ Vendredi 21 novembre 2025
Consulat Voltaire
14 avenue Parmentier, 75011 Paris
Ouverture des portes : 18h30
Début des festivités : 19h30
_
DISTRIBUTION INNOMBRABLE ET INNOMMABLE
_
DRESS CODE
Si tu peux et veux : tu brilles de milles feux ! ✨
En novembre, c’est notre anniversaire. Pour célébrer ces 5 années vécues ensemble, nous organisons un cabaret. Pas n’importe quel cabaret : un cabaret amplifié, rétrospectif, festif, inclusif et participatif, au Consulat Voltaire.
Le vendredi 21 novembre 2025
de 18h30 à 01h00
payant
À partir de 12 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Consulat Voltaire 14, avenue Parmentier 75011 Paris
https://www.cirquefieres.com/evenement/5e-anniversaire/ https://www.facebook.com/cirquefieres/ https://www.facebook.com/cirquefieres/