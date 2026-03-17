Cirque Filobal (théâtre acrobatique) Place du 11 novembre Luzy

Cirque Filobal (théâtre acrobatique)

Place du 11 novembre Marché couvert Luzy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Cirque Filobal par les Compagnies K-Bestan et Solfasirc.

Spectacle à 15h sous les Halles du marché couvert, place du 11 Novembre. Plongés dans l’univers des années 1900, chaque matin dans cette usine des temps modernes , Marcello, Luno et Pila déroulent, filent, tissent et contrôlent.

Mais le jour où ils décident d’ouvrir leurs portes au public, tout dérape. S’enchaînent alors d’acrobatiques réparations jusqu’à ce que l’inespéré se produise.

Tarif plein 10€, tarif réduit 5€. Contact 03 86 30 02 34

Organisé par Comité de Développement, Mairie, Centre social et Culturel .

Place du 11 novembre Marché couvert Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

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English : Cirque Filobal (théâtre acrobatique)

L’événement Cirque Filobal (théâtre acrobatique) Luzy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan