Cirque français Perros-Guirec
Cirque français Perros-Guirec samedi 8 août 2026.
Perros-Guirec
Cirque français
Place de la Douane Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Bienvenue dans PARTAGE , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.
Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion
L’art ne prend tout son sens que lorsqu’il est partagé, alors venez le partager avec nous.
Durée: 1h30 avec entracte.
Tarifs à partir de 10 euros.
Plus d’information sur notre site: https://www.cirquefrancais.com/spectacles-et-plus-encore/ .
Place de la Douane Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 49 61 20
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English :
L’événement Cirque français Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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