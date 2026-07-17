Cirque Français Trestel Trévou-Tréguignec

Informations pratiques

Trévou-Tréguignec

Cirque Français

Trestel Parking du Marais de Trestel Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05

Cette année, le Cirque Français présente pARTage, sa nouvelle création originale un véritable voyage à travers les arts. Le chapiteau se transforme en musée vivant, où les différentes catégories artistiques prennent vie sous les yeux du public. Guidés avec passion, les spectateurs sont invités à découvrir un univers mêlant émotion, performance et créativité.

Laissez-vous emporter par un spectacle mêlant rêve, prouesses et poésie, à partager en famille sous le chapiteau du Cirque Français. .

Trestel Parking du Marais de Trestel Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 49 61 20

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English :

L’événement Cirque Français Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose