Cirque Français Trestel Trévou-Tréguignec
mardi 4 août 2026 · Trestel · Trévou-Tréguignec
Informations pratiques
Trévou-Tréguignec
Cirque Français
Trestel Parking du Marais de Trestel Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05
Cette année, le Cirque Français présente pARTage, sa nouvelle création originale un véritable voyage à travers les arts. Le chapiteau se transforme en musée vivant, où les différentes catégories artistiques prennent vie sous les yeux du public. Guidés avec passion, les spectateurs sont invités à découvrir un univers mêlant émotion, performance et créativité.
Laissez-vous emporter par un spectacle mêlant rêve, prouesses et poésie, à partager en famille sous le chapiteau du Cirque Français. .
Trestel Parking du Marais de Trestel Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 49 61 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cirque Français Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trévou-Tréguignec (Côtes-d'Armor)
- A l’Ouest Street Art Salle polyvalente Trévou-Tréguignec 9 août 2026
- Trail de l’Estran Trévou-Tréguignec 27 septembre 2026