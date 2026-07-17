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AGENDA · Trévou-Tréguignec

Cirque Français Trestel Trévou-Tréguignec

mardi 4 août 2026 · Trestel · Trévou-Tréguignec

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Trestel
Adresse
Parking du Marais de Trestel
Ville
22660 Trévou-Tréguignec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trévou-Tréguignec

Cirque Français

Trestel Parking du Marais de Trestel Trévou-Tréguignec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04 2026-08-05

Cette année, le Cirque Français présente pARTage, sa nouvelle création originale un véritable voyage à travers les arts. Le chapiteau se transforme en musée vivant, où les différentes catégories artistiques prennent vie sous les yeux du public. Guidés avec passion, les spectateurs sont invités à découvrir un univers mêlant émotion, performance et créativité.

Laissez-vous emporter par un spectacle mêlant rêve, prouesses et poésie, à partager en famille sous le chapiteau du Cirque Français.   .

Trestel Parking du Marais de Trestel Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 49 61 20 

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English :

L’événement Cirque Français Trévou-Tréguignec a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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