Cirque Franco Italien Avenue de Guerland Paimpol
Cirque Franco Italien Avenue de Guerland Paimpol dimanche 10 mai 2026.
Paimpol
Cirque Franco Italien
Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Cirque familial entre tradition et modernité. Au programme Rola rola, sangles acrobatiques, mini cavalerie, animaux exotiques, anneaux aériens… et un numéro d’une rare intensité dramatique, alliant force, adresse et concentration l’échelle de la mort présentée par les frères Beautour. Le cirque Franco Italien vous propose donc un spectacle familial de près de deux heures à ne manquer sous aucun prétexte ! .
Avenue de Guerland Aire de la Motte féodale Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 93 44 54
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English :
L’événement Cirque Franco Italien Paimpol a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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