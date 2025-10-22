Cirque Franco Italien Saumur

Cirque Franco Italien Saumur mercredi 22 octobre 2025.

Cirque Franco Italien

A côté du parc des expositions Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-22

Venez découvrir le cirque Franco-Italien à Saumur !

Au programme

Enzo au rola rola, les souplesses d’Yliana, Jordan aux sangles acrobatiques, la mini cavalerie de John Beautour, les clowns de la Beautour family, les exotiques (chameaux et dromadaires) présentés par Tiffanie, les facéties d’Enzotti, les lamates du Franco Italien, Zéphyr le cheval Welsh, los miguel et leurs lassos, Philomène aux anneaux, etc… et un numéro unique en France et sans doute en Europe le numéro de l’échelle présenté par les frères Mac Queen et Jordan Beautour. Cet exercice, d’une rare intensité dramatique allie force, adresse et concentration pour défier les lois de l’équilibre au ciel du chapiteau. Un numéro à voir absolument dans un spectacle familial de près de deux heures, à ne manquer sous aucun prétexte….

PRECISIONS HORAIRES

Du 22/10 au 02/11/2025 tous les jours à partir de 15h. .

A côté du parc des expositions Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 93 44 54

English :

Discover the Franco-Italian circus in Saumur!

German :

Entdecken Sie den französisch-italienischen Zirkus in Saumur!

Italiano :

Venite a scoprire il circo franco-italiano a Saumur!

Espanol :

Venga a descubrir el circo franco-italiano de Saumur

L’événement Cirque Franco Italien Saumur a été mis à jour le 2025-10-10 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME