Cirque Fratellymy Parking du stade Marcel de Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche

Cirque Fratellymy Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche 2026-03-28

Cirque Fratellymy Parking du stade Marcel de Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche samedi 28 mars 2026.

Cirque Fratellymy

Parking du stade Marcel de Laborderie Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29

Petits et grands sont invités à venir découvrir un spectacle haut en couleur avec des artistes talentueux. Jongleurs, acrobates et clowns seront au rendez-vous pour un moment magique à partager en famille.   .

Parking du stade Marcel de Laborderie Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 89 07 48 

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English : Cirque Fratellymy

L’événement Cirque Fratellymy Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Pays de Saint-Yrieix

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