Cirque Fratellymy Parking du stade Marcel de Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche
Cirque Fratellymy Parking du stade Marcel de Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche samedi 28 mars 2026.
Cirque Fratellymy
Parking du stade Marcel de Laborderie Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Petits et grands sont invités à venir découvrir un spectacle haut en couleur avec des artistes talentueux. Jongleurs, acrobates et clowns seront au rendez-vous pour un moment magique à partager en famille. .
Parking du stade Marcel de Laborderie Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 89 07 48
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English : Cirque Fratellymy
L’événement Cirque Fratellymy Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Pays de Saint-Yrieix
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