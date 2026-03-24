Cirque Fratellymy Parking du stade Marcel de Laborderie Saint-Yrieix-la-Perche

Cirque Fratellymy

Parking du stade Marcel de Laborderie Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Petits et grands sont invités à venir découvrir un spectacle haut en couleur avec des artistes talentueux. Jongleurs, acrobates et clowns seront au rendez-vous pour un moment magique à partager en famille. .

Parking du stade Marcel de Laborderie Cité Jacques Boutard Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 89 07 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cirque Fratellymy

L’événement Cirque Fratellymy Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Pays de Saint-Yrieix