Cirque Ghost Light Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 8 novembre 2025.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Machine de Cirque
Un clair-obscur acrobatique et émouvant !
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Circus Machine
A moving, acrobatic chiaroscuro!
German :
Zirkusmaschine
Ein akrobatisches und bewegendes Chiaroscuro!
Italiano :
Macchina da circo
Chiaroscuri acrobatici e in movimento!
Espanol :
Máquina de circo
¡Claroscuros acrobáticos y en movimiento!
