Cirque Glob Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Cirque Glob

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 20:15:00

2025-12-13

Deux êtres mystérieux au poil doux apparaissent dans un univers qui leur est inconnu. Ils devront apprendre à vivre l’un avec l’autre dans cet endroit étrange où parfois la magie fait apparaitre des choses. Les deux êtres passeront le temps comme ils peuvent, comme des enfants qui se demandent à quoi jouer. L’espace autour d’eux deviendra leur terrain de jeu et de découverte. Le jeu prédominera dans le quotidien de ces deux bonshommes sympathiques et sans voix. .

