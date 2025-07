Cirque Grinioteçocette Le Volcan Le Havre

Cirque Grinioteçocette Le Volcan Le Havre mercredi 11 février 2026.

Cirque Grinioteçocette

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 16:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Naéma Boudoumi / Cie Ginko

Chez Grangry, tout est gris. Sa chambre, ses habits et même le ciel par la fenêtre. Et lorsqu’il dort, une vieille chaussette-marionnette s’anime pour nous conter ses misères. Mais l’irruption dans son paysage de tristesse et d’ennui de deux créatures réconfortantes et douces vient mettre de la couleur dans sa vie. Entre manipulation d’objets, acrobaties et illustrations, Grinioteçocette est une fable adorable et drôle qui attise l’empathie des plus jeunes par des jeux de matières et de chorégraphies, et inclut les plus grands par ses différents niveaux d’interprétation. Car Grangry est un chômeur recroquevillé sur lui-même, à qui tous les employeurs opposent un non sans appel. Lorsqu’apparaissent dans son quotidien morne ces deux figures imaginaires, tout en mousse, Grangry se laisse happer par ces sculptures de tissus accueillantes et tendres tandis que les aquarelles de Zoé Laulanie, petit à petit, réenchantent son univers.

À partir de 2 ans Durée 30 min

Réservation obligatoire

English : Cirque Grinioteçocette

Naéma Boudoumi / Cie Ginko

At Grangry’s house, everything is gray. His room, his clothes, even the sky outside his window. And when he sleeps, an old sock puppet comes to life to tell us all about his miseries. But the irruption into his landscape of sadness and boredom of two comforting, gentle creatures brings color into his life. With its mix of object manipulation, acrobatics and illustrations, Grinioteçocette is an adorable, funny fable that appeals to the empathy of the youngest with its play on materials and choreography, and includes the older ones with its different levels of interpretation. For Grangry is an unemployed man curled up in his shell, to whom all employers say a resounding « no ». When these two imaginary foam figures appear in his dreary daily life, Grangry is drawn in by these soft, welcoming fabric sculptures, while Zoé Laulanie?s watercolors gradually reenchant his world.

From 2 years Duration: 30 min

Reservations required

German :

Naéma Boudoumi / Cie Ginko

Bei Grangry ist alles grau. Sein Zimmer, seine Kleidung und sogar der Himmel durch das Fenster. Und wenn er schläft, erwacht eine alte Sockenpuppe zum Leben, um uns von seinem Elend zu erzählen. Doch als zwei tröstende und sanfte Kreaturen in seine traurige und langweilige Landschaft eindringen, kommt Farbe in sein Leben. Zwischen Objektmanipulation, Akrobatik und Illustrationen ist Grinioteçocette eine liebenswerte und lustige Fabel, die durch das Spiel mit Materialien und Choreographien die Empathie der Jüngsten weckt und durch ihre verschiedenen Interpretationsebenen auch die Älteren einbezieht. Grangry ist ein in sich gekehrter Arbeitsloser, der von allen Arbeitgebern eine klare Absage erhält. Als in seinem tristen Alltag zwei imaginäre Figuren aus Schaumstoff auftauchen, lässt sich Grangry von diesen einladenden und zarten Stoffskulpturen gefangen nehmen, während die Aquarelle von Zoé Laulanie nach und nach seine Welt wieder verzaubern.

Ab 2 Jahren Dauer: 30 Min

Reservierung erforderlich

Italiano :

Naéma Boudoumi / Società Ginko

Tutto nella casa di Grangry è grigio. La sua stanza, i suoi vestiti e persino il cielo fuori dalla finestra. E quando dorme, un vecchio pupazzo a forma di calzino prende vita per raccontarci tutte le sue miserie. Ma quando due creature gentili e confortanti irrompono nel suo paesaggio di tristezza e noia, portano colore alla sua vita. Con il suo mix di manipolazione di oggetti, acrobazie e illustrazioni, Grinioteçocette è una favola adorabile e divertente che fa appello all’empatia degli spettatori più giovani attraverso l’uso di materiali e coreografie, e include il pubblico più adulto attraverso i suoi diversi livelli di interpretazione. Grangry è un disoccupato raggomitolato su se stesso, a cui tutti i datori di lavoro dicono un secco « no ». Quando queste due immaginarie figure di gommapiuma appaiono nella sua monotona vita quotidiana, Grangry si lascia coinvolgere da queste accoglienti e tenere sculture di stoffa, mentre gli acquerelli di Zoé Laulanie incantano gradualmente il suo mondo.

Da 2 anni Durata: 30 min

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Naéma Boudoumi / Empresa Ginko

En casa de Grangry todo es gris. Su habitación, su ropa e incluso el cielo que se ve por la ventana. Y cuando duerme, una vieja marioneta de calcetín cobra vida para contarnos todas sus miserias. Pero cuando dos tiernas y reconfortantes criaturas irrumpen en su paisaje de tristeza y aburrimiento, dan color a su vida. Con su mezcla de manipulación de objetos, acrobacias e ilustraciones, Grinioteçocette es una fábula adorable y divertida que apela a la empatía de los más pequeños a través del uso de materiales y coreografías, e incluye a los mayores a través de sus diferentes niveles de interpretación. Porque Grangry es un parado acurrucado en sí mismo, al que todos los empleadores dicen un rotundo « no ». Cuando estas dos figuras imaginarias de espuma aparecen en su monótona vida cotidiana, Grangry se deja atraer por estas acogedoras y tiernas esculturas de tela, mientras las acuarelas de Zoé Laulanie van reencantando poco a poco su mundo.

A partir de 2 años Duración: 30 min

Reserva obligatoria

