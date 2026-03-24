Cirque Hart Aron Zâvata Cissac Cissac-Médoc
Cirque Hart Aron Zâvata Cissac Cissac-Médoc samedi 28 mars 2026.
Cirque Hart Aron Zâvata Cissac
Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le Cirque Aron Zâvata est parmi vous !
Le cirque s’installe àCissac pour plusieurs spectacles exceptionnels sous le chapiteau.
Venez découvrir un spectacle familial avec artistes et clowns pour un moment magique !
Pendant le spectacle vente de friandises et de souvenirs du cirque.
Placement libre sous le chapiteau (loge ou gradin) les premiers arrivés seront les mieux placés .
Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 55 97 85
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English : Cirque Hart Aron Zâvata Cissac
L’événement Cirque Hart Aron Zâvata Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Médoc-Vignoble
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