Cirque Hart Aron Zâvata Pauillac

Pauillac Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-01

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le Cirque Aron Zâvata est parmi vous !

Le cirque s’installe à Pauillac sur les quais pour plusieurs spectacles exceptionnels sous le chapiteau.

Venez découvrir un spectacle familial avec artistes et clowns pour un moment magique !

Pendant le spectacle vente de friandises et de souvenirs du cirque.

Placement libre sous le chapiteau (loge ou gradin) les premiers arrivés seront les mieux placés .

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 55 97 85

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English : Cirque Hart Aron Zâvata Pauillac

L’événement Cirque Hart Aron Zâvata Pauillac Pauillac a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Médoc-Vignoble