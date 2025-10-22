Cirque Hart Bords de Jalles Saint-Médard-en-Jalles
Cirque Hart Bords de Jalles Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 octobre 2025.
Cirque Hart 22 octobre – 2 novembre Bords de Jalles Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-22T16:00:00 – 2025-10-22T17:00:00
Fin : 2025-11-02T16:00:00 – 2025-11-02T17:00:00
Le cirque Hart s’installe sur le site des Bords de Jalles et vous propose une représentation tous les jours à 16h du mercredi 22 octobre au dimanche 2 novembre.
Renseignements et tarifs sur place.
Bords de Jalles avenue montaigne 33160 saint-medard-en-jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine
Le cirque Hart sera présent à Saint-Médard-en-Jalles du 22 oct au 2 nov.
Cirque Hart