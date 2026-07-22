AGENDA · Hauteville-sur-Mer
Cirque Hauteville-sur-Mer
mardi 28 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Cirque
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Cirque clowns, jongleurs, équilibristes et trapézistes.
Rendez-vous les 28 et 29 juillet à 18h place de Normandie à Hauteville-sur-Mer. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Cirque
L’événement Cirque Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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