Cirque Id evolution Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Cirque Id evolution

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-21

S’il fallait choisir un seul spectacle du Cirque Eloise, ce serait ID Evolution qui repousse toujours plus loin les limites du cirque contemporain.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

English : Circus: Id evolution

Driven by a uniquely playful and poetic energy, it reinvents the digital environment to better blend acrobatic acts, urban dance, and new technologies in an intergenerational show conceived as a visual odyssey.

For over thirty years, the Quebec troupe’s shows have won the admiration of audiences around the world. Its performance, ID Evolution, celebrates Street Art culture with the inventiveness and passion that characterize its DNA, projecting us into a futuristic universe with breathtaking scenography. Nothing is left to chance: neither the technical prowess of the ten artists, nor the sequence of acts (trial bike, hand-to-hand, Cyr wheel, Chinese pole, trampoline, etc.) nor the choreographic dynamics (breakdancing, hip hop); nor the video mapping or lighting design. Everything is perfectly timed to ensure total immersion. Each scene sparkles with thrills, each landscape challenges our vision of the world, because beyond the spectacular tableaux, it is about the loss of our bearings in a public space with blurred contours. The city, a place of encounters and passages, exacerbates relationships, feelings, anonymity… in life or, as here, at the heart of a living comic strip.

German :

Wenn man eine einzige Show des Cirque Eloise auswählen müsste, wäre es ID Evolution, die die Grenzen des zeitgenössischen Zirkus immer weiter hinausschiebt.

Italiano : Circo: evoluzione dell’Es

Animato da un’energia giocosa e poetica unica, reinventa l’ambiente digitale per fondere al meglio numeri acrobatici, danza urbana e nuove tecnologie in uno spettacolo intergenerazionale concepito come un’odissea visiva.

Da oltre trent’anni, gli spettacoli della compagnia del Quebec conquistano l’ammirazione del pubblico di tutto il mondo. La sua performance, ID Evolution, celebra la cultura della Street Art con l’inventiva e la passione che ne caratterizzano il DNA, proiettandoci in un universo futuristico con scenografie mozzafiato. Nulla è lasciato al caso: né la maestria tecnica dei dieci artisti, né la sequenza degli atti (trial bike, corpo a corpo, ruota Cyr, palo cinese, trampolino, ecc.), né le dinamiche coreografiche (breakdance, hip hop); né il video mapping o il lighting design. Tutto è perfettamente sincronizzato per garantire un’immersione totale. Ogni scena brilla di emozioni, ogni paesaggio sfida la nostra visione del mondo, perché al di là degli spettacolari tableaux, si tratta della perdita dei nostri punti di riferimento in uno spazio pubblico dai contorni sfumati. La città, luogo di incontri e di passaggi, esacerba le relazioni, i sentimenti, l’anonimato… nella vita o, come in questo caso, nel cuore di un fumetto vivente.

Espanol :

Si tuviera que elegir un solo espectáculo del Cirque Eloise, sería ID Evolution, que lleva cada vez más lejos los límites del circo contemporáneo.

