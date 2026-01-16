CIRQUE IGNIS Collectif Sismique Obernai

CIRQUE IGNIS Collectif Sismique

Dans le cadre de Pisteurs d'Etoiles, sous chapiteau, le Collectif Sismique vous présente le spectacle IGNIS, spectacle de clown, acrobaties et pyrotechnie à partir de 8 ans.

Une piste, un Clown et du feu.

De l’allumette au brasier, le feu danse, se transforme, des plus petites lueurs aux flammes dévorantes.

Le Clown s’y mêle, s’y frotte et se laisse surprendre.

Dans ce cercle, il apprend le langage du feu avec douceur et maladresse.

Par son regard espiègle, il partage notre fascination transgressive pour les flammes.

IGNIS place le feu au cœur du chapiteau, dans un spectacle convoquant nos plus intimes et lointains imaginaires.

Clown, Pyrotechnie, Mât, Acrobaties.

Dès 8 ans 1h00.

Sous chapiteau. Programmation en cours de finalisation les lieux et horaires des spectacles peuvent être soumis à des modifications ultérieures ! .

English :

As part of Pisteurs d’Etoiles, under a big top, Collectif Sismique presents IGNIS, a clown, acrobatics and pyrotechnics show for ages 8 and up.

