Cirque Immaqaa, ici peut-être Amiens

Cirque Immaqaa, ici peut-être

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12

Mathurin Bolze — Compagnie MPTA

Attachez vos ceintures et emmitouflez-vous : neuf acrobates vous embarquent en expédition vers le Grand Nord ! Voici un gigantesque iceberg, qui aura bien sûr ses failles et sa face cachée, et se fera support de projection, agrès à dégringoler, pente à dévaler pour sauts de pingouin décalés, toboggan géant, page blanche pour contes bondissants… Trampoline, contorsion, voltige évoquent les intrépides explorateurs des siècles passés, l’attraction des territoires inhabités, l’éblouissement des jours sans fin, les secrets enfouis dans la glace et le caractère périlleux de ce grand ailleurs là, que l’on sait en danger. Peut-être dit le titre en inuktitut : car il s’agit bien ici de célébrer, le solstice approchant, l’incertitude des temps changeants soumis à la neige et au vent, les équilibres fragiles, et l’art poétique du déroutant.

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Mathurin Bolze ? Compagnie MPTA

Fasten your seatbelts and bundle up: nine acrobats take you on an expedition to the Far North! Here’s a gigantic iceberg, with its faults and hidden face, to be used as a projection surface, a tumbling apparatus, a slope for offbeat penguin jumps, a giant toboggan, a blank page for bouncing tales? Trampoline, contortion and acrobatics evoke the intrepid explorers of past centuries, the attraction of uninhabited territories, the dazzle of endless days, secrets buried in the ice and the perilous nature of this great elsewhere, which we know is in danger. the title in Inuktitut says, Perhaps , for this is a celebration of the approaching solstice, of the uncertainty of changing weather in snow and wind, of fragile balances, and of the poetic art of the disconcerting.

German :

Mathurin Bolze ? MPTA Kompanie

Schnallen Sie sich an und wickeln Sie sich ein: Neun Akrobaten nehmen Sie mit auf eine Expedition in den hohen Norden! Ein gigantischer Eisberg, der natürlich seine Risse und seine versteckte Seite hat, wird zur Projektionsfläche, zum Rutschen, zum Abrutschen für schräge Pinguinsprünge, zur Riesenrutsche, zur leeren Seite für hüpfende Märchen? Trampolin, Verrenkungen und Voltigieren erinnern an die unerschrockenen Entdecker vergangener Jahrhunderte, an die Anziehungskraft unbewohnter Gebiete, an die Blendung endloser Tage, an im Eis verborgene Geheimnisse und an die Gefährlichkeit dieses großen Anderswo, von dem man weiß, dass es in Gefahr ist. Vielleicht , so der Titel auf Inuktitut, denn hier geht es darum, mit der nahenden Sonnenwende die Ungewissheit der wechselhaften Zeiten in Schnee und Wind, die zerbrechlichen Gleichgewichte und die poetische Kunst des Verwirrens zu feiern.

Italiano :

Mathurin Bolze ? Azienda MPTA

Allacciate le cinture e preparatevi: nove acrobati vi accompagnano in una spedizione all’estremo Nord! Ecco un gigantesco iceberg, con i suoi difetti e le sue facce nascoste, da usare come superficie di proiezione, un attrezzo per le capriole, una pista per i salti dei pinguini, uno scivolo gigante, una pagina bianca per i racconti di rimbalzo? Trampolino, contorsionismo e acrobazie evocano gli intrepidi esploratori dei secoli passati, l’attrazione dei territori disabitati, l’abbaglio delle giornate infinite, i segreti sepolti nei ghiacci e la pericolosità di quel grande altrove che sappiamo essere in pericolo. il titolo in Inuktitut dice forse , perché qui si celebra l’avvicinarsi del solstizio, l’incertezza del tempo che cambia nella neve e nel vento, i fragili equilibri e l’arte poetica dello sconcerto.

Espanol :

Mathurin Bolze ? Empresa MPTA

Abróchense los cinturones y pónganse el abrigo: ¡nueve acróbatas les llevan de expedición al Lejano Norte! He aquí un iceberg gigantesco, con sus grietas y su cara oculta, para utilizarlo como superficie de proyección, un aparato por el que dar volteretas, una pendiente por la que deslizarse para dar saltos de pingüino fuera de lo común, un tobogán gigante, una página en blanco para relatos saltarines.. El trampolín, la contorsión y la acrobacia evocan a los intrépidos exploradores de siglos pasados, el atractivo de los territorios deshabitados, el deslumbramiento de los días interminables, los secretos enterrados en el hielo y la naturaleza peligrosa de esa gran otra parte, que sabemos que está en peligro. el título en inuktitut dice tal vez , porque aquí celebramos la proximidad del solsticio, la incertidumbre del tiempo cambiante en la nieve y el viento, los frágiles equilibrios y el arte poético de lo desconcertante.

