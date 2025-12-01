Cirque Improvisation On peut plaire presque à tout le monde Le Poulailler Le Havre

Cirque Improvisation On peut plaire presque à tout le monde

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Dès le début du spectacle, on vous met à contribution. Vous êtes pour un soir éditorialiste d’un journal qui va se dérouler en direct devant vous.

Le Poulailler se transforme en studio où vont se succéder les différents rapportages.

Clowns de théâtre en improvisation ; Coquelicot et Miss-Mâche partent en rapportage .

Elles tournebullent ,en solo ou en duo selon leur humeur, en démesure ou en catimini

Les sujets écrits par le public peuvent être

– un sujet d’actualité (local, national, international)

– un événement personnel (un petit, un moyen, un grand)

– un rêve d’une vie ou d’une nuit. !

Chaque spectacle est unique, car il dépend des clownes, des spectateurs et de l’air du temps.

Formées au Bataclown, les Nez-Bulleuses proposent également des stages.

Réservation obligatoire .

