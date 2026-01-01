Cirque -In Difference Jef Everaert & Marcia Marinoni Théâtre les Aires Die
Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme
Tarif : 7 – 7 – EUR
-18 ans
Début : 2026-01-06 19:00:00
fin : 2026-01-06
2026-01-06
Deux artistes que tout oppose construisent un voyage physique à l’intérieur de l’agrès qui les unit : la roue Cyr.
Théâtre les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35
English :
Two artists who have nothing in common build a physical journey inside the apparatus that unites them: the Cyr wheel.
