Cirque international sur glace Triumph Palais des Congrès de la Culture Loudéac

Palais des Congrès de la Culture Boulevard des Priteaux Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Triumph, le cirque international sur glace, présente un spectacle étonnant, combinant tradition et innovation. Sur des rythmes de musiques traditionnelles, vous assisterez à une succession de performances proches du nouveau cirque : cascades incroyables, acrobaties de haut niveau, histoires imaginaires avec effets spéciaux et magiques, tableaux insolites, …

Vous vous laisserez séduire par l’élégance et la grâce de ces 25 artistes virtuoses, originaires de différents pays. Vêtus de somptueux costumes aux couleurs chatoyantes, ils évoluent sur une glace synthétique aux possibilités infinies. Ils offrent un subtil assortiment de numéros se situant entre le spectacle acrobatique, le monde fascinant du cirque et la féerie d’un gala de danse.

Deux heures de bonheur, de rires et d’émotions. Une soirée magique et festive, à vivre en famille.

Durée 2 h, entracte inclus

Tarif A 20 € 24 € 27 € .

Palais des Congrès de la Culture Boulevard des Priteaux Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 65 50

