Cirque jeune public Monographie

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10 19:20:00

Date(s) :

2026-03-10

Un solo de jonglage graphique, drôle et expressif qui s’inspire de l’univers du cartoon. Dès 6 ans

Un drôle de personnage excessif, en trois dimensions, déploie un univers plastique animé et absurde, et jongle avec des cerceaux…

La compagnie Defracto défend depuis 15 ans un jonglage graphique et expressif qui fait référence. Guillaume Martinet, son fondateur, organise la rencontre de sa discipline avec une autre de ses passions le dessin.

S’inspirant du cartoon où les personnages vivent des courses effrénées ou des contorsions impossibles, il en résulte un univers loufoque qui ravit les petits comme les grands.

Dès 6 ans. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A graphic, funny and expressive juggling solo inspired by the world of cartoons. Ages 6 and up

L’événement Cirque jeune public Monographie Sélestat a été mis à jour le 2026-01-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme