Cirque Klissing Parking du magasin Match Longwy

Parking du magasin Match 1 avenue de la Paix Longwy Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-25 16:00:00
fin : 2026-02-28 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Spectacle du cirque Klissing, sous chapiteau.Tout public
Parking du magasin Match 1 avenue de la Paix Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 95 33 03 29
English :
Klissing circus show, under big top.
L’événement Cirque Klissing Longwy a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DU GRAND LONGWY