Cirque Knitting peace Le Volcan Le Havre

Cirque Knitting peace

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Circus Cirkör

Tricoter la paix. Pelotes de laine géantes, échelle de cordes, entrelacs de fils et toiles d'araignées suspendues, c'est un décor-écrin cousu de filaments cotonneux qui compose l'enveloppe scénographique unique de ce spectacle poétique et onirique. Les cinq artistes de la compagnie de cirque suédoise Cirkus Cirkör mettent leurs disciplines et leur virtuosité au service d'une utopie pacifique qui tisse liens, relations et interactions au sein d'un univers textile immaculé. On se croirait dans un conte sans paroles où les figures acrobatiques tracent des histoires dans l'espace. La musique, jouée en direct, noue son intensité à celle des corps en apesanteur et vient électriser les prouesses. Entre vertige du vide et envolées magiques, les tableaux en mouvements déploient une quête d'harmonie aux airs de jeux d'enfants, cultivant le goût de l'impossible et des défis. Comme un rêve fou à concrétiser ensemble.

À partir de 7 ans

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

