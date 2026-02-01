Cirque La fabuleuse histoire de Basarkus Bailleau-le-Pin

Cirque La fabuleuse histoire de Basarkus

Début : 2026-02-20 18:30:00

fin : 2026-02-20 19:30:00

Cirque La fabuleuse histoire de Basarkus, dans le cadre de la saison culturelle beauperchoise 2026.

Découvrez le spectacle de cirque La fabuleuse histoire de Basarkus , de la Compagnie Lamento.

Dans un joyeux bazar, une drôle de créature à deux têtes, avec de multiples jambes et plein de bras, se lance dans d’acrobatiques expériences.

Et si elle n’était pas une, mais deux ? D’aventure en aventure, Basarkus part à la découverte de sa double identité avec amusement et beaucoup de curiosité. Où commence et où finit mon corps ?

Qui est cet autre que moi et comment l’accepter Les deux interprètes débordent d’ingéniosité et de talent pour raconter à hauteur d’enfant cette fable étonnante de construction de la personnalité. Et ça, c’est jamais donné de tous et toutes, mais là si !

A partir de 3 ans

Durée 35 minutes 3 .

11 Grande Rue Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 24 00

English :

Circus: The fabulous story of Basarkus, part of the Beauperchois 2026 cultural season.

