Cirque La pointe du compas Compagnie HKC Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Cirque La pointe du compas Compagnie HKC

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Tessa porte des joggings homme oversize, alors que sa mère voudrait faire d’elle une poupée lisse, délicate et gracieuse. Une tenue commode pour se cacher et sortir de la zone du sexe, de la drague et de tout le bordel qui va avec. Rejetant l’écrasant bagage qu’impose le fait de naître fille, l’adolescente envoie valser avec franc-parler et humour le diktat des apparences et de la séduction. Elle veut vivre son genre comme elle l’entend. Sa sexualité aussi, qui effraie tant sa mère. Et puis un jour, un secret de famille explose, qui amène Tessa à reconsidérer sa relation complexe avec sa mère.

De quoi la jeune fille est-elle l’héritière ?

Écriture Anne Rehbinder

Metteur en scène Antoine Colnot

Interprète Mélodie Morin

Collaboration artistique Anne Jeanvoine

Regard chorégraphique Francesca Ziviani

Costume Alice Touvet

Dans le cadre du festival Circonova

Organisé par le Triskell .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cirque La pointe du compas Compagnie HKC Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Destination Pays Bigouden