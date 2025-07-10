Cirque Le Bibliothécaire Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Cirque Le Bibliothécaire

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Marie-Hélène D’Amours / Cie Le Gros Orteil

Paul-Emile Dumoulin est bibliothécaire. Il exerce son métier avec soin et sérieux, soucieux que ses rayons soient impeccables et tous les livres bien rangés. Mais dès qu’il en ouvre un, il plonge instantanément à l’intérieur de l’histoire, oublie le monde autour et se fond dans les péripéties du héros. Avec lui, la lecture n’est pas qu’une aventure intérieure, il vit pleinement ce qui est écrit. Entre cirque, clown et théâtre, ce solo inventif et drôle donne la part belle à son interprète tout terrain, Hippolyte. Qu’il pratique le mât chinois, le break dance ou le beat box, qu’il jongle ou enchaîne les équilibres, il est un bibliothécaire pour le moins extraordinaire qui se transforme au gré de ses découvertes littéraires. Roman d’amour, récit de voyage ou polar, chaque histoire le déplace sur l’inépuisable planète de l’imaginaire. Une ode originale à la lecture et toutes ses ouvertures.

À partir de 6 ans Durée 50min

Inscription obligatoire .

