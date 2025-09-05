Cirque Les Grands Fourneaux Amiens

Cirque Les Grands Fourneaux Amiens mardi 7 avril 2026.

Cirque Les Grands Fourneaux

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 –

6

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 12:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

Du 7 avril au 10 avril à 19h30

Samedi 11 avril à 12h30

— Durée 2h

— A partir de 6 ans

— Repas / spectacle sous chapiteau

— Plaine Saint-Ladre (rendez-vous 30min avant les représentations devant l’École Michel Ange)

Jauge limitée à 130 spectateurs

Enfin, une bonne dose d’espièglerie et des flambées d’acrobaties, cette brigade revisite, les codes de la haute gastronomie… à sa sauce.

Chez Max et Maurice, le velours est rapiécé, les assiettes sont dépareillées, et les serveurs sont… serviables ! Mais on vous rassure tout de suite, si les serveurs ne sont pas au top, c’est parce que leurs compétences sont ailleurs. Acrobates et musiciens, fantaisistes de tous bords, ces grands fourneaux s’expriment autant dans l’assiette que dans le geste. Finalement, c’est peut-être ça le luxe. Ici, on se rencontre et on se régale de cette fantaisie lyrique et culinaire, de ces artistes généreux qui remplissent nos âmes et nos corps.

Distribution

-Écriture et mise en scène Emmanuel Gilleron

-Avec Cyriaque Bellot, Chiara Bagni, Amandine Calige, Sandrine Colombet, Antoine Deschamps, Rubén Martin Urdiales, Camille Toyer Olivier Verzelen, Emmanuel Gilleron

En partenariat avec le Cirque Jules Verne Pôle National du Cirque d’Amiens. 6 .

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

