Cirque Les Mangues religieuses Cie Kadavresky rue Kateb Yacine Die vendredi 24 octobre 2025.

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die Drôme

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Magiciens de pacotille, musiciens émérites et bonimenteurs de l’extrême, la compagnie de cirque Kadavresky nous embarque vers une nouvelle création. Quatre personnages et quatre armoires qui ne savent pas rester en place !

rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 contact@theatre-les-aires.com

English :

The Kadavresky circus company, magicians, musicians and hucksters of the extreme, embark on a new creation. Four characters and four wardrobes who can’t stay still!

German :

Die Zirkustruppe Kadavresky, die aus Zauberern, hervorragenden Musikern und extremen Lebemännern besteht, nimmt uns mit auf eine Reise zu einer neuen Kreation. Vier Figuren und vier Schränke, die nicht stillstehen können!

Italiano :

Maghi scadenti, abili musicisti e truffatori estremi, la compagnia circense Kadavresky ci accompagna in una nuova avventura. Quattro personaggi e quattro armadi che non riescono a stare fermi!

Espanol :

Magos de pacotilla, músicos habilidosos y mercachifles extremos, la compañía de circo Kadavresky nos embarca en una nueva aventura. Cuatro personajes y cuatro vestuarios que no se quedan quietos

