Senlis

Cirque Lydia Zavatta à l’esplanade du Val d’Aunette de Senlis

Avenue du Val d’Aunette Senlis Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-20 2026-05-25

Toute la grande famille du Cirque Lydia ZAVATTA a le plaisir de vous annoncer son prochain passage.

Un spectacle pensé pour toute la famille, où les nouvelles générations d’artistes perpétuent avec passion l’âme du cirque traditionnel

LE CIRQUE LYDIA ZAVATTA ARRIVE À SENLIS

Toute la grande famille du Cirque Lydia ZAVATTA a le plaisir de vous annoncer son prochain passage

HORAIRES DES SPECTACLES

Les samedis et dimanches à 16H00

Mercredi 20 mai à 16H00

Lundi 25 mai à 15H00

Venez découvrir notre nouveau spectacle NEW GENERATION un grand moment de cirque familial mêlant tradition et modernité

Sous notre chapiteau chauffé, retrouvez près de 2 heures de spectacle avec

-artistes internationaux

-jongleurs et acrobates

– clowns et bonne humeur

– grandes illusions

– présentation d’animaux domestiques dans le respect de la tradition du cirque familial

– l’univers western de John CAPLOT

– la spectaculaire voiture Transformers qui émerveille petits et grands

Un spectacle pensé pour toute la famille, où les nouvelles générations d’artistes perpétuent avec passion l’âme du cirque traditionnel

Billetterie sur place à la caisse du cirque

Ouverture 45 minutes avant chaque représentation

Réservation loges 06 88 10 93 06 .

Avenue du Val d’Aunette Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 88 10 93 06

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English :

The entire Cirque Lydia ZAVATTA family is delighted to announce its next performance.

A show designed for the whole family, where new generations of artists passionately perpetuate the soul of the traditional circus

L’événement Cirque Lydia Zavatta à l’esplanade du Val d’Aunette de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-07 par Chantilly-Senlis Tourisme