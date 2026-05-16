Cirque Lydia Zavatta à l’esplanade du Val d’Aunette de Senlis Senlis
Cirque Lydia Zavatta à l’esplanade du Val d’Aunette de Senlis Senlis samedi 16 mai 2026.
Senlis
Cirque Lydia Zavatta à l’esplanade du Val d’Aunette de Senlis
Avenue du Val d’Aunette Senlis Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-20 2026-05-25
Toute la grande famille du Cirque Lydia ZAVATTA a le plaisir de vous annoncer son prochain passage.
Un spectacle pensé pour toute la famille, où les nouvelles générations d’artistes perpétuent avec passion l’âme du cirque traditionnel
LE CIRQUE LYDIA ZAVATTA ARRIVE À SENLIS
Toute la grande famille du Cirque Lydia ZAVATTA a le plaisir de vous annoncer son prochain passage
HORAIRES DES SPECTACLES
Les samedis et dimanches à 16H00
Mercredi 20 mai à 16H00
Lundi 25 mai à 15H00
Venez découvrir notre nouveau spectacle NEW GENERATION un grand moment de cirque familial mêlant tradition et modernité
Sous notre chapiteau chauffé, retrouvez près de 2 heures de spectacle avec
-artistes internationaux
-jongleurs et acrobates
– clowns et bonne humeur
– grandes illusions
– présentation d’animaux domestiques dans le respect de la tradition du cirque familial
– l’univers western de John CAPLOT
– la spectaculaire voiture Transformers qui émerveille petits et grands
Un spectacle pensé pour toute la famille, où les nouvelles générations d’artistes perpétuent avec passion l’âme du cirque traditionnel
Billetterie sur place à la caisse du cirque
Ouverture 45 minutes avant chaque représentation
Réservation loges 06 88 10 93 06 .
Avenue du Val d’Aunette Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 88 10 93 06
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English :
The entire Cirque Lydia ZAVATTA family is delighted to announce its next performance.
A show designed for the whole family, where new generations of artists passionately perpetuate the soul of the traditional circus
L’événement Cirque Lydia Zavatta à l’esplanade du Val d’Aunette de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-07 par Chantilly-Senlis Tourisme
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