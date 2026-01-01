Cirque Lydia ZAVATTA

Avenue d’Antibes Amilly Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10

Cirque Lydia ZAVATTA

PROLONGATION

Offrez-vous un moment inoubliable en famille !

Le Cirque vit… le Cirque vous attend !

Nous ne faisons pas qu’un spectacle nous partageons notre vie, notre passion et un peu de notre histoire avec le public.

Le Cirque Lydia Zavatta s’inscrit dans l’héritage de l’une des plus grandes familles du cirque français.

Cette dynastie devient célèbre grâce à Achille Zavatta (1915-1993), clown, acrobate, musicien et figure majeure du cirque traditionnel qui a marqué l’histoire par son style comique, son personnage tendre et malin et une immense popularité dans les années 1950-1980.

Sa fille Lydia, héritière de cette grande dynastie circassienne, continue à consacrer sa vie à perpétuer son nom, la mémoire et l’esprit du cirque traditionnel. 20 .

Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 10 93 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circus Lydia ZAVATTA

L’événement Cirque Lydia ZAVATTA Amilly a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MONTARGIS