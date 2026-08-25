Informations pratiques

Concarneau

Cirque Magic Show

Parking de la caserne Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-27

Spectacle de cirque d’1h30

Billetterie sur place, pas de règlement en CB

Le 27/08 séance à 18h et le 28/08 séance à 16h .

Parking de la caserne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 25 80 52 47

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English :

L’événement Cirque Magic Show Concarneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA