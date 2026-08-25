AGENDA · Concarneau
Cirque Magic Show Concarneau
jeudi 27 août 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Cirque Magic Show
Parking de la caserne Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-27
Spectacle de cirque d’1h30
Billetterie sur place, pas de règlement en CB
Le 27/08 séance à 18h et le 28/08 séance à 16h .
Parking de la caserne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 25 80 52 47
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English :
L’événement Cirque Magic Show Concarneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA
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