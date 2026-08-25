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AGENDA · Concarneau

Cirque Magic Show Concarneau

jeudi 27 août 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Parking de la caserne
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Cirque Magic Show

Parking de la caserne Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-27

Spectacle de cirque d’1h30
Billetterie sur place, pas de règlement en CB
Le 27/08 séance à 18h et le 28/08 séance à 16h   .

Parking de la caserne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 25 80 52 47 

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English :

L’événement Cirque Magic Show Concarneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA

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