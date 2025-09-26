Cirque Médrano Place du Forum Chadrac
Cirque Médrano Place du Forum Chadrac vendredi 26 septembre 2025.
Cirque Médrano
Place du Forum Devant la Mairie Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
Porté par des acrobates audacieux, des jongleurs virtuoses, des clowns poétiques et des musiciens envoûtants, ce spectacle même prouesse technique et sensibilité.
Place du Forum Devant la Mairie Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 21 21
English :
Featuring daring acrobats, virtuoso jugglers, poetic clowns and spellbinding musicians, this show combines technical prowess with sensitivity.
German :
Getragen von kühnen Akrobaten, virtuosen Jongleuren, poetischen Clowns und bezaubernden Musikern, vereint diese Show technische Meisterleistung und Sensibilität.
Italiano :
Con acrobati spericolati, giocolieri virtuosi, clown poetici e musicisti ammalianti, questo spettacolo combina abilità tecnica e sensibilità.
Espanol :
Con acróbatas audaces, malabaristas virtuosos, payasos poéticos y músicos fascinantes, este espectáculo combina destreza técnica y sensibilidad.
L’événement Cirque Médrano Chadrac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay