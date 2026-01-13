Cirque Medrano La Légende de l’Oiseau Bleu Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Cirque Medrano La Légende de l’Oiseau Bleu

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18 19:30:00

fin : 2026-06-22 21:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Plongez dans un univers poétique où acrobates, jongleurs et danseurs tissent une histoire merveilleuse.

Sans animaux, mais avec toute la magie du cirque contemporain, ce spectacle fait naître sur scène l’envol d’un oiseau bleu légendaire, symbole d’espoir et de liberté.Tout public

28 .

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a poetic universe where acrobats, jugglers and dancers weave a marvellous story.

Without animals, but with all the magic of contemporary circus, this show brings to life on stage the flight of a legendary blue bird, a symbol of hope and freedom.

L’événement Cirque Medrano La Légende de l’Oiseau Bleu Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-01-13 par DESTINATION NANCY