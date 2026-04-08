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Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie

Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie

Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Stade Henri Jacquot

Ville : 10150 Pont-Sainte-Marie

Département : Aube

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 19 19 50 Tarif de base plein tarif

Pont-Sainte-Marie

Cirque Medrano

Stade Henri Jacquot Pont-Sainte-Marie Aube

Tarif : 19 – 19 – 50 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Au programme un ballet aérien d’oiseaux majestueux, des acrobaties spectaculaires, des numéros époustouflants et des émotions garanties sous le grand chapiteau.

Un univers magique qui séduira petits et grands !

> Ouverture du chapiteau 1h avant chaque séance
> Sur place petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpes, gaufres, bonbons, boissons…) pour prolonger l’expérience dans une ambiance festive.

Venez vivre un moment unique de grâce et de rêve !   .

Stade Henri Jacquot Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est   contact@circaproductions.fr

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English :

L’événement Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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