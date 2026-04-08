Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie
Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie vendredi 1 mai 2026.
Pont-Sainte-Marie
Cirque Medrano
Stade Henri Jacquot Pont-Sainte-Marie Aube
Tarif : 19 – 19 – 50 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Au programme un ballet aérien d’oiseaux majestueux, des acrobaties spectaculaires, des numéros époustouflants et des émotions garanties sous le grand chapiteau.
Un univers magique qui séduira petits et grands !
> Ouverture du chapiteau 1h avant chaque séance
> Sur place petite restauration (barbe à papa, pop-corn, crêpes, gaufres, bonbons, boissons…) pour prolonger l’expérience dans une ambiance festive.
Venez vivre un moment unique de grâce et de rêve ! .
Stade Henri Jacquot Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est contact@circaproductions.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cirque Medrano Pont-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Pont-Sainte-Marie (Aube)
- Carte Blanche à 4 jeunes artistes Pont-Sainte-Marie 29 avril 2026
- Vide greniers Pont-Sainte-Marie 6 septembre 2026