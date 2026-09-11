Cirque – Moi Aussi École l’Établette Saint-Brieuc
samedi 19 juin 2027 · École l'Établette · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Cirque – Moi Aussi
École l’Établette 6 Rue Roger Nimier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19 15:50:00
fin : 2027-06-19 16:20:00
Date(s) :
2027-06-19
Terrain de jeu
Un gars, une fille, une piste circulaire et un chariot à roulettes pour explorer l’acrobatie. Le duo va évoluer, montrer toutes ses capacités physiques pour découvrir l’étendue des possibles. En se poussant, se bousculant et se soutenant, les deux compères vont apprendre à grandir à travers le regard de l’autre. Un moyen de se construire tout en s’amusant. Cap ou pas cap ? .
École l’Établette 6 Rue Roger Nimier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Cirque – Moi Aussi Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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