Cirque – Moi Aussi École l’Établette Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Cirque – Moi Aussi

École l’Établette 6 Rue Roger Nimier Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-19 15:50:00

fin : 2027-06-19 16:20:00

Date(s) :

2027-06-19

Terrain de jeu

Un gars, une fille, une piste circulaire et un chariot à roulettes pour explorer l’acrobatie. Le duo va évoluer, montrer toutes ses capacités physiques pour découvrir l’étendue des possibles. En se poussant, se bousculant et se soutenant, les deux compères vont apprendre à grandir à travers le regard de l’autre. Un moyen de se construire tout en s’amusant. Cap ou pas cap ? .

École l’Établette 6 Rue Roger Nimier Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Cirque – Moi Aussi Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme