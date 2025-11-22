CIRQUE MONDIAL – CHAPITEAU CIRQUE MONDIAL Paris

CIRQUE MONDIAL Début : 2025-11-22 à 14:00. Tarif : – euros.

CIRQUE MONDIAL – 100% HumainDu 22 novembre au 25 janvier 2026.Découvrez ACQUA, la féerie aquatique , le spectacle incontournable de cet hiver à Paris !Plongez dans un univers magique où l’eau et l’art du cirque fusionnent pour une expérience spectaculaire ! Acqua vous transporte à Venise, au cœur de ses canaux enchanteurs, avec des artistes de renommée mondiale.Acrobates, funambules, danseurs, et numéros aquatiques époustouflants se succèdent dans une mise en scène grandiose. Pour la première fois à Paris, découvrez un show unique, où l’émotion, la grâce et l’audace se conjuguent pour émerveiller petits et grands. Ne manquez pas cette aventure extraordinaire, qui vous fera vivre Venise, comme vous ne l’avez jamais imaginée !Découvrez notre Hypno-Mentaliste, en invité d’honneur de notre grand show participatif, ou le public succombera à Claudio de Negri !Plus de 20 000 litres d’eau, des centaines de fontaines et de projecteurs magnifieront nos talentueux artistes, dans une super-production célébrant les 5 ans du Nouveau Cirque Mondial !Alors, sans plus tarder, réservez les meilleures places en famille ou entre amis !

CHAPITEAU CIRQUE MONDIAL PELOUSE DE REUILLY 75012 Paris 75