[Cirque] MOYA Dieppe Scène Nationale Dieppe

Dieppe Scène Nationale 1 Boulevard Berigny Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 21:30:00

2025-12-18 2025-12-19

Un portrait de la nation arc-en-ciel rêvée par Nelson Mandela.

Sur scène, dix jeunes circassiens sud-africains mêlent acrobaties, danse et poésie du geste pour raconter leurs histoires, reflets d’un pays aux onze langues et aux mille visages. Ils incarnent la résilience et l’espoir, dans l’esprit d’Ubuntu je suis parce que nous sommes. Jonglage, trapèze, roue Cyr ou Pantsula deviennent alors les langages d’un spectacle puissant, où l’humain triomphe de l’adversité.

Une fresque lumineuse, collective et vibrante, comme un souffle d’Afrique porté par l’énergie de la jeunesse. .

