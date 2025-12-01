Cirque N.Ormes Agathe et Adrien Granville

Cirque N.Ormes Agathe et Adrien

Place Maréchal Foch Granville Manche

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

Tout public à partir de 5 ans.

N.Ormes est un spectacle de cirque d’une heure, à travers lequel le duo Agathe et Adrien repousse les limites et les attentes de leurs propres corps et des normes genrées. Provocante, dysfonctionnelle et tendre, cette pièce amène le spectateur à remettre en question ses propres a priori.

L’histoire met en scène deux protagonistes et leur relation naviguant entre complicité et lutte de pouvoir. Alliant habilement main à main, jeux icariens et danse, la scène devient une arène. Peu à peu, les archétypes tombent au combat, laissant place à une quête d’amitié, d’équité, en puissance et en fluidité. .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

