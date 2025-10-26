Cirque Nicolas Zavatta Douchet : La grande escale autour du monde Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou

Cirque Nicolas Zavatta Douchet : La grande escale autour du monde Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou dimanche 26 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-26 15:00 – 17:00

Gratuit : non 10 € à 25 € enfants – 15 € à 30 € adulte Réservations :en ligne sur my.weezevent.com/cirque-nicolas-zavatta-douchet-nantes-vertou-2025ouau cirque en journée ou 30 minutes avant chaque représentation Tout public, Jeune Public, En famille

Le Cirque Nicolas Zavatta production Douchet vous invite à monter à bord de son flamboyant chapiteau pour sa nouvelle création grandiose : La Grande Escale autour du Monde ! Pendant 2h de spectacle, vivez une croisière artistique et envoûtante à travers les quatre coins du globe, où chaque numéro est une escale magique au cœur des cultures du monde !Du retour triomphal de la grande cavalerie pour un tableau équestre élégant, à l’exploit saisissant du Globe des Motos qui s’ouvre en deux sous vos yeux avec nos riders toujours plus crazy, les sensations fortes sont garanties ! Numéro actuellement unique en France !Vous serez émerveillés par nos artistes internationaux qui vous présenteront leur art avec le trapèze ballant, les funambules à grande hauteur, la tendresse de nos animaux exotiques et familiers qui accompagnent cette aventure unique avec de nombreuses autres surprises à découvrir !Un voyage spectaculaire, rythmé, coloré et riche en ambitions, à partager en famille ou entre amis, évasion garantie. Durée : 2h avec entracte Représentations du 11 octobre au 11 novembre 2025 sous chapiteau chauffé, situé Bd de l’Europe, rue de la Grolerie à Vertou.

Chapiteau Cirque Nicolas Zavatta Douchet Vertou 44120

