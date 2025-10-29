Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cirque Olympia au Rozier Le Rozier

Cirque Olympia au Rozier

Cirque Olympia au Rozier Le Rozier mercredi 29 octobre 2025.

Cirque Olympia au Rozier

village le Rozier Le Rozier Lozère

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-29
fin : 2025-10-30

Date(s) :
2025-10-29

mercredi 29 octobre à 16h et jeudi 30 octobre à 15h tarif 10 euros CB non disponible contact 06 75 72 13 46 10  .

village le Rozier Le Rozier 48150 Lozère Occitanie +33 6 75 72 13 46 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cirque Olympia au Rozier Le Rozier a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)