Cirque ou presque festival cirque contemporain 11e édition Piré-Chancé

En piste pour trois jours de fêtes circassiennes… ou presque !

Chacun y trouvera son bonheur au fil du week-end et profitera de cet événement phare du Pays de Châteaugiron Communauté.

Programmation à venir.

Ouverture de la billetterie le 20 avril à 14h.

https://cirqueoupresque.bzh/ .

Château des Pères Piré-Chancé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

