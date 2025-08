Cirque « Parlons » Association L’Aube Accueil et échanges Piégros-la-Clastre

Cirque « Parlons » Association L’Aube Accueil et échanges Piégros-la-Clastre mardi 5 août 2025.

Cirque « Parlons »

Association L’Aube Accueil et échanges Association Accueil et Echanges Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

PARLONS est une ode à la parole.

Une performance poétique et musicale qui évoque la difficulté à s’exprimer sincèrement sans détour et sans masque.

.

Association L’Aube Accueil et échanges Association Accueil et Echanges Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 03 24 contact@aube-association.com

English :

PARLONS is an ode to the spoken word.

A poetic and musical performance that evokes the difficulty of expressing oneself truthfully, without trick or mask.

German :

PARLONS ist eine Ode an die Sprache.

Eine poetische und musikalische Performance, die die Schwierigkeit thematisiert, sich ohne Umweg und ohne Maske aufrichtig auszudrücken.

Italiano :

PARLONS è un’ode alla parola.

Una performance poetica e musicale che evoca la difficoltà di esprimere se stessi in modo veritiero, senza maschere e senza giri di parole.

Espanol :

PARLONS es una oda a la palabra hablada.

Un espectáculo poético y musical que evoca la dificultad de expresarse con sinceridad, sin vueltas ni máscaras.

L’événement Cirque « Parlons » Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme