Cirque Passage Piedon Parking Vide Greniers Aix-en-Provence

Cirque Passage Piedon Parking Vide Greniers Aix-en-Provence samedi 18 octobre 2025.

Cirque Passage Piedon

Du 18/10 au 02/11/2025 tous les jours de 16h à 17h30. Parking Vide Greniers Avenue de l’Arc de Meyran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Le Cirque Piedon à Aix-en-Provence du 18 oct. au 2 nov., tous les jours à 16h ! Découvrez Le grand voyage de Marylou et ses jouets un spectacle familial magique avec acrobates, clowns et poésie.

Le Cirque Piedon installe son chapiteau à Aix-en-Provence (Avenue de l’Arc de Meyran), avec un spectacle inédit et familial

Le grand voyage de Marylou et ses jouets

Marylou, enfant de la balle, perd son doudou préféré. Pour le retrouver, elle embarque dans une aventure pleine de poésie où ses jouets prennent vie. Sur la piste, acrobates, clowns facétieux et artistes complices font rêver petits et grands dans une atmosphère magique et chaleureuse.



Tous les jours à 16h durée env. 1h30

️ Tarifs Adultes 15 € / Enfants 10 € / Loges (devant la piste, numérotées) 20 € adulte 15 € enfant

Billetterie ouverte sur place 30 min avant le début du spectacle

Infos & réservations loges 06 09 17 21 35

cirquefamillepiedon@gmail.com



Un moment inoubliable à partager en famille sous notre chapiteau rouge et blanc .

Parking Vide Greniers Avenue de l’Arc de Meyran Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 17 21 35

English :

Cirque Piedon in Aix-en-Provence from Oct. 18 to Nov. 2, daily at 4pm! Discover Le grand voyage de Marylou et ses jouets: a magical family show featuring acrobats, clowns and poetry.

German :

Der Zirkus Piedon in Aix-en-Provence vom 18. Okt. bis 2. Nov. täglich um 16 Uhr! Entdecken Sie Die große Reise von Marylou und ihren Spielsachen: eine magische Familienshow mit Akrobaten, Clowns und Poesie.

Italiano :

Cirque Piedon a Aix-en-Provence dal 18 ottobre al 2 novembre, tutti i giorni alle 16.00! Scoprite Le grand voyage de Marylou et ses jouets: un magico spettacolo per famiglie con acrobati, clown e poesia.

Espanol :

Cirque Piedon en Aix-en-Provence del 18 de octubre al 2 de noviembre, todos los días a las 16:00 h Descubra Le grand voyage de Marylou et ses jouets: un mágico espectáculo familiar con acróbatas, payasos y poesía.

